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بحرية حرس الثورة الاسلامية تعلن ايقاف بارجة تحمل 330 ألف لتر من الوقود المهرب في مياه الخليج الفارسي واعتقال 12 من أفراد طاقمها

الخميس ١٥ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٩:١٨ بتوقيت غرينتش

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