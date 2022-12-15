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مقتل 2 وإصابة 14 في تفجير بمنطقة حدودية مضطربة في باكستان

مقتل 2 وإصابة 14 في تفجير بمنطقة حدودية مضطربة في باكستان
الخميس ١٥ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٩:٥١ بتوقيت غرينتش

قال الجيش والشرطة في باكستان، اليوم الخميس، إن "قنبلة مزروعة على الطريق قتلت جنديا و أحد المارة وأصابت 14 آخرين على الأقل في منطقة الحدود الشمالية الغربية لباكستان أمس الأربعاء.

العالم- باكستان

وأوضح خالد وزير وهو مسؤول بالشرطة المحلية إن" الانفجار استهدف على ما يبدو قافلة لقوات الأمن تمر بالقرب من بلدة ميران شاه في إقليم خيبر بختونخوا بالقرب من الحدود الأفغانية"، مبينا أن" الانفجار ألحق أضرارا بمتاجر قريبة لكن الجرحى معظمهم من القوات".

لم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم على الفور، لكن المنطقة الجبلية والمعزولة هي معقل سابق لجماعة طالبان الباكستانية، المعروفة باسم تحريك طالبان باكستان.

وصعدت "طالبان" المحلية في باكستان هجماتها على قوات الأمن في الأسابيع الأخيرة بعد أن أنهت من جانب واحد هدنة استمرت شهرا مع الحكومة الباكستانية الشهر الماضي.

واشتكت باكستان مرارا وتكرارا من أن حكام طالبان الأفغان فشلوا في تأمين المناطق الحدودية وإيواء مقاتلي طالبان الباكستانيين وقادتها عبر الحدود الجامحة.

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