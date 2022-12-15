السعودية والتضليل الاعلامي

العالم - مع الحدث

وأضاف، مراد في حديث لبرنامج "مع الحدث" على شاشة قناة العالم الاخبارية، إن الاعلام السعودي الناطق باللغة العربية موجه للداخل السعودي ثم لدول الخليج الفارسي متخذا سياسية الكذب والتزيف من اجل استغفال الشعوب وايهامهم بأنهم على حق.

واوضح مراد، أن الاعلام الناطق باللغة الفارسية المدعوم سعوديا هدفه مخاطبة الداخل الايراني من أجل زعزعة أمن واستقرار البلاد واثارة اعمال الشغب فيه.

بدوره أكد الباحث بالشؤون الدولية رضوان قاسم بأن السعودية لا تمتلك أي وسائل اعلام تمتع المعايير الدولية، لذا كل ما لديها هو مجرد تزيف وتشويه للحقائق.

وقال قاسم، إن ما يسمى بالاعلام السعودي ما هو الا طاقم من الموظفين يعملون على بث الكذب وتزيف الحقائق لأنهم بوق السلطات في السعودية وبوق اسيادهم.

مشيرا الى أن الاعلام هو ما ينقل الحقيقة كما هي مع ابداء رأي منطقي، أما في السعودية ليست هناك حقيقة الا من خلال الاموال التي يدفعونها لا اكثر ولا اقل، من أجل تشويه الحقائق في ايران من أجل اثارة اعمال الشغب داخل ايران.

على خط آخر أكد الناشط السياسي البحريني علي الفرج أن هناك محور اعلامي سعودي غربي صهيوني يعمل من أجل ضرب الداخل الايراني.

وقال الفرج، إن السعودية لا يوجد فيها أي اعلام حر أو مستقل لأن كل وسائل الاعلام فيها تابعة للسلطات الرسمية.

وأضاف، أن السعودية لها تاريخ طويل في التدخل بالشؤون الايرانية والتحريض ضدها، حيث تشن منذ عقود حرب مستمرة على اجمهورية الاسلامية، مشيرا الى دعم السعودية للطاغية صدام في حربه المفروضة على ايران الى دعم المشاغبين في بريطانيا من أجل القيام باعمال تخريبية ضد المراكز الاسلامية التابعة للجمهورية الاسلامية في بريطانيا.

وأعتبر، الفرج، تصريح ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والمسؤولين السعوديين حول الشؤون الداخلية الايرانية ومحاولة اثارة اعمال الشغب فيها، بانه تدخل سافر في شؤون دولة مستقلة ذات سيادة.

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