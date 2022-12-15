نقابات العمال في لبنان: من دمر ويدمر اقتصادنا هو الحصار الامريكي

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ودعا المجلس في بيان اليوم الخميس كل من يعنيه أمر التنمية والنهوض الاقتصادي الى التنبّه للمشاريع الامريكية العدائية وتدخلاتها الشيطانية التخريبية ونتائجها المدمرة للمصلحة الوطنية اللبنانية وبث الفرقة بين اللبنانيين، والكذب الامريكي في ملف استجلاب الكهرباء والغاز من مصر والاردن ومنع الحكومة اللبنانية من قبول الهبة الايرانية لاعادة الكهرباء للبنان دليل على ذلك بالمباشر الملموس.

وقال إن من يجعل الامريكي صديقًا وشريكًا هو شريك له في كل ما يقترفه في لبنان، ونخشى أن يجاريه غدا بثقافة الدعوة الى المثلية من بوابة الصداقة والشراكة !.

وتوقف الاتحاد أمام النشاط الذي اقامته احدى الجهات المعنية بالتجارة والصناعة والزراعة في لبنان بمشاركة القائم بأعمال السفارة الامريكية في لبنان وأركان مجموعته، واشراك فاعليات اقتصادية واجتماعية مختارة تحت عنوان تضليلي واهم وهو صداقة الامريكي والشراكة معه، معتبرًا ذلك "تزويرا ومحاولة تشويه لإرادة وتاريخ وثقافة وتضحيات ابناء المنطقة التي أقيم فيها النشاط.

وأكد ودعا الاتحاد الشرفاء في كل لبنان للتصدي لمثل هكذا منحنيات ووضع حد لمحاولات تطويع السفارة الامريكية للمؤسسات الوطنية اللبنانية مقابل وعود واهية وكاذبة، فالتطويع الامريكي هذا يمهد للتطبيع مع العدو الاسرائيلي"، متوجهًا "لكل من تعنيه قوة واستقلال الوطن وتقدم ورفاهية المواطنين، خصوصا المنظمات الاجتماعية والنقابية والاتحادات العمالية الى رفع الصوت والوقوف في وجه المشاريع الامريكية المعادية للأمة العربية ووضع حد لاستجابات أدواتها الداخلية.