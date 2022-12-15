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اللواء سلامي: مستعدون لمواجهة طاحنة مع العدو

اللواء سلامي: مستعدون لمواجهة طاحنة مع العدو
الخميس ١٥ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠١:٥٦ بتوقيت غرينتش

أكد القائد العام لقوات حرس الثورة الإسلامية في إيران اللواء حسين سلامي أن قوة المسيرات والصواريخ الإيرانية لا يمكن للعدو أن يتصورها، مشددا في الوقت نفسه على أن القوات المسلحة في إيران مستعدة للمواجهة الطاحنة مع العدو.

العالم - إيران

وأكد القائد العام لقوات حرس الثورة الإسلامية اللواء سلامي في كلمة ألقاها خلال مراسم أسبوع البحوث والتقنيات، أقيمت صباح اليوم (الخميس) بمدينة قم المقدسة جنوبي طهران أن قوة المسيرات والصواريخ الإيرانية لا يمكن للعدو أن يتصورها، مشددا في الوقت نفسه على أن القوات المسلحة مستعدة للمواجهة الطاحنة مع العدو.

وأشار اللواء سلامي إلى الحرب النفسية التي يشنها العدو للهيمنة على المجتمع مبينا أن العدو يحاول من خلال الحرب النفسية تغيير عقائد المجتمع وكسر معنوياتهم وحرمانهم من الثقة بالنفس والهيمنة على البلاد، داعيا إلى إغلاق طرق تسلل العدو في البلاد للحفاظ على الثورة وتعزيزها.

ولفت القائد العام لقوات حرس الثورة الإسلامية إلى أن إيران استطاعت تحويل الحصار إلى مجال للتنمية الاقتصادية وهذا مما أثار الغضب للعدو، مبينا أن سماحة قائد الثورة الإسلامية قام بتحويل إيران إلى قوة مؤثرة في المنطقة.

وبين اللواء سلامي أن إيران اليوم تقوم باستمرار على تعزيز قوة مسيراتها وصواريخها وقدراتها العسكرية، وهو أمر غير مقبول لدى العدو، لافتا إلى إخفاق مساعي العدو لحرمان إيران من قدراتها النووية .

وأشار إلى الإخفاقات التي مني بها العدو في الحصار الاقتصادي والحرب المفروضة واتساع رقعة ظاهرة التكفير والحرب النفسية والمحاولات لفرض العزلة على إيران في السياسات الدولية والحيلولة دون أداء دور لإيران في الأزمات الإقليمية.

وأضاف أن: السبيل الوحيد المتبقي للعدو هو الفضاء الافتراضي واختراق العقول، بحيث العدو لا يزال يملك القوة في هذا المجال ويستهدف إيمان ووعي شبابنا.

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