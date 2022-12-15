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أميرعبداللهيان وجاووش أوغلو يبحثان القضايا الإقليمية

أميرعبداللهيان وجاووش أوغلو يبحثان القضايا الإقليمية
الخميس ١٥ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:١٩ بتوقيت غرينتش

بحث وزيرا خارجية إيران وتركيا العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية المهمة.

العالم إيران

وخلال اتصال هاتفي بين وزير الخارجية الإيرانية حسين أميرعبداللهيان ووزير خارجية تركيا مولود جاووش أوغلو ناقش الجانبان آخر المستجدات في العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية المهمة.

وفي إشارة إلى الفرص الجيدة والإيجابية للعلاقات الثنائية بين الجمهورية الإسلامية في إيران وتركيا، رحب وزير الخارجية الإيرانية بتعميق العلاقات بين البلدين، لا سيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية.

وأكد أميرعبد اللهيان، في هذا الاتصال الهاتفي، على استعداد طهران للمساعدة في حل الخلافات الإقليمية واستقرار السلام والأمن في المنطقة.

وفي إشارة إلى متابعة العملية السياسية في سوريا أكد رئيس الجهاز الدبلوماسي الإيراني: بالتعاون والتنسيق الوثيقين بين دول المنطقة فقط يمكننا أن نوفر الأساس لإرساء أمن مستقر.

من جانبه أعرب وزير الخارجية التركي، مولود جاووش أوغلو، في هذه المحادثة العاتفية، عن ارتياحه للاتجاه المتنامي للعلاقات بين البلدين، وأكد أن تطوير وتوسيع العلاقات بين جمهورية إيران الإسلامية وتركيا سيساعد على تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

ووصف جاووش أوغلو زيادة التعاون الإقليمي مع إيران بالبناء للغاية، مرحباً باتصالات كبار المسؤولين في البلدين.

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