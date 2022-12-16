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الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
المغاربیة
خیار لبنان
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رويترز: السلطات الاوكرانية تعلن انقطاع الكهرباء بالكامل في خاركيف
أ ف ب: "انفجارات" في كييف وغارات في مناطق أوكرانية أخرى
أ ف ب: سبعة قتلى جراء مواجهات بين جنود ومتظاهرين في جنوب البيرو
وسائل إعلام تركية: إصابة 8 من أفراد الشرطة في انفجار سيارة في ديار بكر جنوب شرق تركيا
وزير الخارجية الايراني يرحب خلال محادثات هاتفية مع نظيره التركي بتعزيز العلاقات بين البلدين لاسيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية
مراسل العالم: مقتل خمسة مواطنين بقصف لمليشيا الإصلاح الموالية للعدوان استهدف تجمعا لقبيلة عبيدة بوادي عبيدة في محافظة مأرب شرقي اليمن
الخارجية الايرانية: ايران تسعى لابرام اتفاق مستقر وثابت تستفيد منه عمليا من خلال ضمان الغاء الحظر وان لا يتم انتهاكه بالسياسات الداخلية للدول
الخارجية الايرانية: ايران تسعى لابرام اتفاق مستقر وثابت تستفيد منه عمليا من خلال ضمان الغاء الحظر وان لا يتم انتهاكه بالسياسات الداخلية للدول
الخارجية الايرانية: القائمة الطويلة للانتهاكات الاوروبية والاميركية اثناء تنفيذ الاتفاق النووي تجبر ايران على ان تكون واقعية مستقبلا
الخارجية الايرانية: القائمة الطويلة للانتهاكات الاوروبية والاميركية اثناء تنفيذ الاتفاق النووي تجبر ايران على ان تكون واقعية مستقبلا
نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 16-12-2022
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الجمعة ١٦ ديسمبر ٢٠٢٢ - ١١:٣١ بتوقيت غرينتش
تصنيف :
نشرة الأخبار
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نشرة الاخبار من قناة العالم
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كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.