شاهد.. نتنياهو يتعهد بإبرام اتفاقية رسمية مع الرياض

العالم - خاص بالعالم

يبدو أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، قد أدرج فعلا في جدول أعماله كرئيس للوزراء في البلاد، تقارب العلاقات مع الكيان الإسرائيلي، لتتجلى إولى هذه الخطوات في استضافة رئيس وزراء الكيان المكلف، بنيامين نتنياهو على قناة العربية السعودية، وليطلق الأخير من على أبرز وسيلة إعلام سعودية تطلعاته إلى تطبيع العلاقات مع الرياض سريعا.

نتنياهو في مقابلة مع موقع القناة باللغة الإنجليزية، أكد أنه سيسعى إلى إبرام اتفاقية مع السعودية، معتبرا أن ذلك قد يسهل التوصل إلى سلام فلسطيني - إسرائيلي، آملا مشاركة القيادة السعودية في هذا الجهد؛ متعهدا بمتابعة العلاقات الرسمية مع الرياض، وقال إن إبرام اتفاقية مع السعودية، سيكون بمثابة قفزة كبيرة من أجل التوصل إلى سلام شامل بين الكيان الإسرائيلي والعالم العربي، ما سيغير المنطقة بطرق لا يمكن تصورها، وفق تعبيره.

ربما تعد تصريحات نتنياهو الدافئة نحو الرياض، حدثا بارزا لكنه تكراري في إطار العلاقات الثنائية بين الجانبين، لكن الشيء الأبرز هو استضافة العربية لنتنياهو، حيث تعتبر المرة الأولى التي تُقدم فيها وسيلة اعلام رسمية سعودية على استضافة شخصية رسمية في الكيان الاسرائيلي.

خطوات الرياض المتسارعة نحو الاعلان الرسمي للعلاقات مع تل أبيب، ظهرت بوادرها عبر الإيماءات التي وجهتها إلى تل أبيب، خلال زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى المنطقة في تموز/ يوليو الماضي، حيث اعلنت الرياض أنها ستفتح المجال الجوي السعودي أمام جميع شركات الطيران، بما فيها الإسرائيلية، والتي تتوقف عمليا على موافقة سلطنة عُمان على استخدام مجالها الجوي.