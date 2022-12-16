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اللواء سلامي: جميع أعداء الشعب الإيراني شاركوا في الفتنة الأخيرة

اللواء سلامي: جميع أعداء الشعب الإيراني شاركوا في الفتنة الأخيرة
الجمعة ١٦ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠١:٣٨ بتوقيت غرينتش

قال القائد العام للحرس الثوري اللواء حسين سلامي، ان جميع الأعداء في العالم شاركوا في الفتنة ضد الشعب الإيراني، وهذه المشاركة للعدو واضحة للغاية.

العالم- ايران

وأوضح القائد العام للحرس الثوري أنه في مواجهة الجمهورية الإسلامية شارك الصهاينة وأمريكا وبريطانيا وفرنسا والسعودية أيضاً، وقال: ان الأعداء صدقوا الأكاذيب التي يقولونها وهم أول ضحايا أكاذيبهم. بالطبع، يجب أن نعرف أن الأعداء لديهم قوة أضعف مما يظهرون.

وصرح القائد العام للحرس الثوري أنه مهما حاول العدو لتدميرنا، فقد أصبحنا أقوياء في المواجهة، والقوة العسكرية الإيرانية اليوم هي جزء من خبراتنا وقدراتنا، وقال: إننا نصنع اليوم المستلزمات والعتاد العسكري بأنفسنا، ولولا العقوبات لما حققنا هذه النجاحات ولم نكن لنصبح أقوى.

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