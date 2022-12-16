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أنقرة تسعى لعقد لقاء مع دمشق وموسكو ترحب

الجمعة ١٦ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٠٠ بتوقيت غرينتش

وسط تصريحات مسؤولي أنقرة المتكررة في الفترة الاخيرة والتي يفهم من خلالها وجود رغبة تركية بلقاء الرئيس اردوغان بنظيره السوري بشار الاسد.

العالم - مراسلون

ياتي تصريح الرئيس التركي الخاص بمقترح تقدم به لنظيره الروسي حول قمة ثلاثية تجمع الزعماء الثلاثة اردوغان والاسد ويوتين، خطوة يقول اردوغان انها لاقت ترحيبا روسيا.

القمة التركية المقترحة لا تاتي بمعزل عن حراك تقوده روسيا اسهم في تراجع تركيا عن عمليتها البرية في الشمال السوري، ودفعها نحو خطوات اكثر جدية في ملف علاقاتها مع جارها السوري.

وكان الرئيس التركي أردوغان قد ابدى في تصريحات سابقة امكانية عودة الأمور إلى نصابها مع سوريا في المرحلة القادمة على قاعدة انه لا يوجد خصومة دائمة في السياسة.

تسارع التصريحات التركية بشان اعادة العلاقات مع سوريا تعكس مدى رغبة انقرة في اعادة علاقتها مع دمشق.

لتبقى الانظار تترقب الموقف السوري حول دعوة الرئيس التركي لقمة ثلاثية تجمع زعماء تركيا وروسيا وسوريا.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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