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نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 16-12-2022

الجمعة ١٦ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٤٦ بتوقيت غرينتش

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نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 16-12-2022

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نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 16-12-2022

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