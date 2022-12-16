مجلس الشيوخ الأمريكي يُقــر تقديم المساعدات الأمنية لـكيان الاحتلال

العالم - الأميركيتان

وقالت القناة 13 العبرية:"إن مجلس الشيوخ الأمريكي وافق على دعم الميزانية الأمريكية للمساعدات الأمنية "لإسرائيل" بمبلغ 858 مليون دولار".

وأضافت القناة العبرية:"أن من بين المساعدات التي ستقدم 500 مليون دولار لدعم مخزون صواريخ القبة الحديدية".

جدير ذكره أنه حدث نقص في مخزون صواريخ القبة الحديدية لدى جيش الاحتلال في أعقاب مواجهة "سيف القدس" في مايو 2021، وهو ما دفع وزراة حرب الاحتلال بطلب تمويل عاجل لمنظومة صواريخ القبة الحديدية لمواجهة التحديات والأخطار، بحسب المؤسسة الأمنية الصهيونية.

ويُشار إلى أن تكلفة الصاروخ الواحد لمنظومة القبة الحديدية من نوع "تامير" تبلغ 30 ألف دولار، بحيث يستخدم لاعتراض الصواريخ متوسطة المدى.