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فرنسا تعلن انتهاء أزمة التأشيرات مع المغرب

فرنسا تعلن انتهاء أزمة التأشيرات مع المغرب
الجمعة ١٦ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٧:٣٠ بتوقيت غرينتش

أعربت باريس والرباط الجمعة عن رغبتهما في "كتابة صفحة جديدة”" في علاقاتهما الثنائية بدأت بانهاء أزمة التأشيرات التي عكرت صفو هذه العلاقة مؤخرا، وذلك قبل زيارة مرتقبة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مطلع العام 2023.

العالم - اوروبا

تأكيدا لهذه الرغبة، أعلنت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا التي تزور الرباط في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيرها المغربي ناصر بوريطة عقب مباحثات بينهما، "لقد اتخذنا إجراءات، مع شركائنا المغاربة، من أجل العودة إلى تعاون كامل في مجال الهجرة".

وأوضحت أن هذا القرار "دخل حيز التنفيذ منذ الاثنين الماضي" معربة عن “سعادتها" بذلك.

وشهدت علاقات الحليفين التقليديين فتورا في الأشهر الأخيرة خصوصا بعد قرار باريس في أيلول/سبتمبر 2021 تقليص عدد التأشيرات الممنوحة للمغرب والجزائر إلى النصف، مبررة ذلك برفض البلدين استعادة مهاجرين غير نظاميين تريد باريس ترحيلهم.

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فرنسا تعلن انتهاء أزمة التأشيرات مع المغرب

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