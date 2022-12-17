السعودية تترقب موجة جديدة من الاعدامات

العالم - انقلاب الصورة

وقالت منظمة العفو الدولية ان السعودية تسعی لتقديم صورة تقدمية براقة للعالم ولكن خلف هذه الصورة قصص بشعة من الانتهاكات والاساءات.

وأعدمت السلطات السعودية في عام 2022 ضعف عدد الاشخاص مقارنة بعام 2021 ليرتفع اجمالي عدد عمليات الاعدام منذ مطلع العام الجاري الی 138 شخصاً.

واليوم، السعودية امام مجزرة اعدام جماعية جديدة؛ فقد أصدرت السلطات السعودية حكماً باعدام 15 معتقل رأي ليصبح عدد المهددين بالإعدام 53 شخصاً بينهم 8 قاصرين علی الاقل.

وتشهد السعودية من جديد موجة اعدامات وتصفية الناشطين السياسيين بمحاكمات صورية أو بطرق سرية؛ أمراً صار شائعاً وقاعدة أساسية في نظام محمد بن سلمان.

ويقول المعارض السعودي سعد الفقيه ان محمد بن سلمان ربما يعتقد ان رجل الحكم القوي هو من يري الشعب الدم ويفتل عضلاته علی الناس لكي لايفكر أحد بالاعتراض، فليس هناك الا الدم.