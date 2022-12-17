مونديال قطر 2022.. تنافس على البرونزية

العالم - فار

خلال أقل من ثماني عشرة ساعة، ستقام مباراة تحديد المركز الثالث في بطولة كأس العالم إثنين وعشرين. مباراة بين كرواتيا والمغرب هي مواجهة بين فريق ذو خبرة عالية في هذه المراحل وحتى في مرحلة نهائي المونديال، وعلى الجانب الآخر فريق ليس له ولا حتى لقارته خبرة لخوض مباريات هذه المرحلة، لكنه مفعم بالامل والدوافع. وكل هذا التناقض هو ما يمثل جاذبية كرة القدم.

قبل ساعات قليلة عقد المؤتمر الصحفي لهذين الفريقين وتحدث الجهاز الفني واللاعبون عن مباراة الترتيب.

وإلى جانب المؤتمرات الصحفية التي عقدها المنتخبان الكرواتي والمغرب، تم عقد مؤتمر صحفي مهم آخر، ألا وهو المؤتمر الصحفي لرئيس الفيفا جياني إنفانتينو.