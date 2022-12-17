السبت ١٧ ديسمبر ٢٠٢٢
٠٨:٥٦ GMT
فارسی
البث المباشر

ناشط يمني:

هدف "ابراهام" الذي تروج له السعودية هو دمج "إسرائيل" بالمنطقة

السبت ١٧ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٨:٤١ بتوقيت غرينتش

أكد المحلل السياسي اليمني طالب الحسني إن هدف اتفاقية "ابراهام" الذي تروج له السعودية الان هو دمج العدو الاسرائيلي بالمنطقة.

العالم - السعودية

وكتب في حسابه بتويتر، "هدف اتفاقية "ابراهام" الذي تروج له السعودية الان وتعمل تغييرات كثيرة لتحقيقه اجتماعية وتربوية واقتصادية وفكرية ، هو دمج العدو الاسرائيلي اجتماعيا وسياسا واقتصاديا بالمنطقة . لكن هذا يبقى حلم".

وخلال مقابلة متلفزة صرح بأن "مواقف الشعوب العربية تضرب الطموح الإسرائيلي".

وأشار الى كلام رئيس وزراء الإحتلال ، نتانياهو، عندما قال : "لو لا إبن سلمان لم يكن هناك تطبيعا مع بعض الدول الخليجية" و أضاف : بعض الدول العربية يتجه الأن نحو اسكات و تجريم التحدث على اليهود والصهيونية كالإمارات.

روابط ذات صلة

الذراع اليسرى لبن سلمان متورط في قضية اغتيال خاشقجي!

بحرينيون يطلقون هتافات ضد ملك البحرين

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

ناشط يمني: هدف "ابراهام" الذي تروج له السعودية هو دمج "إسرائيل" بالمنطقة

شاهد بالفيديو.. الإتحاد الأوروبي يقاطع مراقبة الانتخابات في تونس

السيد السيستاني يعزي برحيل المرجع محمد صادق الروحاني

البنك الدولي یحذر  من خطورة الوضع المائي في العراق

هيئة مقدسية: حالة الغليان بالضفة تؤثر على اقتحامات المستوطنين للأقصى

شاهد.. صورة الشهيد قاسم سليماني على شاطئ بحر غزة