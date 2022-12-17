هدف "ابراهام" الذي تروج له السعودية هو دمج "إسرائيل" بالمنطقة

العالم - السعودية

وكتب في حسابه بتويتر، "هدف اتفاقية "ابراهام" الذي تروج له السعودية الان وتعمل تغييرات كثيرة لتحقيقه اجتماعية وتربوية واقتصادية وفكرية ، هو دمج العدو الاسرائيلي اجتماعيا وسياسا واقتصاديا بالمنطقة . لكن هذا يبقى حلم".

وخلال مقابلة متلفزة صرح بأن "مواقف الشعوب العربية تضرب الطموح الإسرائيلي".

وأشار الى كلام رئيس وزراء الإحتلال ، نتانياهو، عندما قال : "لو لا إبن سلمان لم يكن هناك تطبيعا مع بعض الدول الخليجية" و أضاف : بعض الدول العربية يتجه الأن نحو اسكات و تجريم التحدث على اليهود والصهيونية كالإمارات.