الإتحاد الأوروبي يقاطع مراقبة الانتخابات في تونس

العالم - مراسلون

وأفادت مراسلة قناة العالم ان عملية الاقتراع داخل تونس، انطلقت منذ الساعات الاولی من صباح اليوم السبت، فيما تستمر عملية الاقتراع خارج البلاد، لليوم الثالث.

وأكدت مراسلة العالم ان عملية الاقتراع في داخل تونس، تجري في أكثر من 4500 مركز اقتراع موزع علی 161 دائرة انتخابية في شتی محافظات الجمهورية التونسية.

ويحق لتسعة ملايين ومئتين ناخب، المشاركة في الاقتراع، من أجل اختيار نواب البرلمان الجديد.

وشارك وفد من الاتحاد الافريقي في مراقبة الانتخابات في تونس، فيما امتنع الاتحاد الاوروبي من مراقبة الانتخابات علی غيرالعادة.