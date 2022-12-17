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تونس.. قيس سعيد يدلي بصوته في الانتخابات التشريعية

تونس.. قيس سعيد يدلي بصوته في الانتخابات التشريعية
السبت ١٧ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٩:٣١ بتوقيت غرينتش

أدلى الرئيس التونسي قيس سعيد بصوته في الانتخابات التشريعية التي انطلقت اليوم السبت في الداخل، لانتخاب برلمان جديد وسط مقاطعة بعض الأحزاب الإنتخابات.

العالم - تونس

وقال سعيد من داخل مركز الاقتراع بحي النصر بالعاصمة التونسية: "سنصنع تاريخا جديدا لبلادنا"، مشددا على ضرورة "منع من نهبوا البلاد ونصّبوا أنفسهم أوصياء على الشعب" من العودة إلى المجلس التشريعي.

وأشار الرئيس التونسي إلى أن انتخاب مجلس الجهات والأقاليم سيجري عقب انتخابات مجلس النواب.

وتجري هذه العملية الانتخابية وسط مراقبة أمنية مشددة، لتأمين مراكز التصويت والفرز في كل أنحاء البلاد.

وتُجرى الانتخابات وسط مقاطعة عدد من الأحزاب والقوى السياسية الرئيسية، وفي أحدث المواقف جددت حركة النهضة التونسية دعوتها لمقاطعة الانتخابات التشريعية.

وقالت الحركة -في بيان- إن الانتخابات التشريعية وضعت على مقاس ما وصفته بالانقلاب وبأدواته، لتمكينه من الانفراد بالسلطة وتكريس الاستبداد الفردي، وفق البيان.

ورأت أن البرلمان الذي ستسفر عنه الانتخابات سيكون أقرب إلى دعم ما تقرره سلطة الانقلاب، ودون صلاحية أو قدرة على أداء دوره الحقيقي في التشريع والرقابة.

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