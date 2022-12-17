الکشف عن مفاجأة بشأن راتب الشهيد المهندس التقاعدي

العالم-العراق

وبحسب موقع "المعلومة" فقد قال مدير عام في مؤسسة الشهداء دائرة شهداء الحشد الشعبي طارق المندلاوي في مقابلة ان " الشهيد ابو مهدي المهندس ورفيقه الشهيد قاسم سليماني هما قائدا النصر ولهما مكانة مميزة في قلوب الناس والمرجعية الدينية العليا التي اسمتهم بقادة النصر الا انه لا يتميز من الجانب المادي على اي جندي شهيد".

وأضاف المندلاوي، ان "الشهيد المهندس لم يتسلم راتبا خلال قيادته الحشد الشعبي بل كان يعتبر نفسه مكلفا في المهمة خلال حياته ولا يميز نفسه بالملبس والمأكل وكذلك رفيقه الحاج قاسم سليماني، وبعد وفاته احتسبت هيئة الحشد الشعبي ومؤسسة الشهداء لعائلة المهندس شهيدا ليتسلم راتبا كأي جندي شهيد في الحشد".

واشار الى ان "شهداء الحشد الشعبي نحو 10 الف شهيد وعدد الجرحى مصابين بلغ 26 الف مصاب موثقين لدى هيئة الحشد الشعبي ومؤسسة الشهداء بناءً على مخاطبات هيئة الحشد لمؤسسة الشهداء وبموجب هذا المخاطبات يتم منح التأييد او الهوية للمستفيدين".