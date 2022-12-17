حماس تدعو لوحدة الشعب الفلسطيني والتمسك بالمقاومة

العالم-فلسطين

ونفذ الاحتلال الصهيوني أكبر عملية إبعاد جماعي استهدفت 415 من خيرة أبناء وقادة الشعب الفلسطيني من الضفة المحتلة وقطاع غزَّة، إلى مرج الزهور في الجنوب اللبناني في مثل هذا اليوم، السابع عشر من كانون الأوّل/ ديسمبر من عام 1992م.

وأكدت الحركة في بيان لها، أنَّ سياسة الاحتلال الصهيوني في القتل والإبعاد والتهجير، لن تُرهب شعبنا ولن تكسر إرادته وصموده، وسيواصل مقاومته الشاملة في كل ساحات الوطن، دفاعاً عن أرضه وقدسه وأقصاه حتى انتزاع حقوقه وتحرير أرضه وتقرير مصيره.

وكان إبعاد تلك الثلة من أبناء الشعب الفلسطيني وقادته إلى مرج الزهور محطة من محطات الانتصار على العدو الصهيوني، ونموذجاً من نماذج الوحدة الوطنية في مشروع المقاومة.

وأضافت الحركة أن الشعب الفلسطيني رسم بكل إصرار معالم انتزاع الحرية والعودة؛ حيث التفّت الجماهير حول الانتفاضة والمقاومة، واستطاع مبعدو مرج الزهور بثباتهم وصمودهم رغم الأوضاع القاسية، تعزيز حضور القضية الفلسطينية أمام الرَّأي العام العربي والإسلامي والدولي.

وأشارت حماس إلى أن المبعدين أحبطوا محاولات الاحتلال لإخماد ثورة الشعب الفلسطيني المتجدّدة، والمتأصلة جذوتها حتى تحقيق تطلعاته في التحرير والعودة.

واستحضرت الحركة، بكل فخر واعتزاز بطولة وصمود قادة ورموز الشعب الفلسطيني، ومن قضوا نحبهم في مسيرة المقاومة والنضال.