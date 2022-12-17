هل يبحث الرئيس التونسي عن برلمان تابع له؟ +فيديو

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وقال اللافي في حديث لقناة العالم الاخبارية ان الانتخابات التشريعية تأتي من أجل انتخاب برلمان جديد بعد ان تم حل البرلمان السابق بناءاً علی التجاذب بين مؤسسة رئاسة الجمهورية والبرلمان والاحزاب التي كانت ممثلة فيه.

وأضاف انه كانت هناك أزمة سياسية في تونس نتج عنها خارطة طريق سميت من قبل الرئيس قيس سعيد بالتسقيف وتدور في أجواء يغلب عليها عقلية تشكيل برلمان تابع لرئاسة الجمهورية باعتبار ان رئيس الجمهورية الحالي قد جمع كل السلطات وبالتالي يسعی الان الی تشكيل مؤسسة تشريعية تابعة كالحكومة التي هي اليوم مجرد سكرتارية تنفيذية لدی قصر قرطاج.

وأكد ان هذه الانتخابات، هي انتخابات منظومة 25 جويلية وتعارضها القوی السياسية من اليسارية الی الليبرالية والاسلامية والذين سيصعدون الی البرلمان سيكونون نواباً ليوافقوا علی التشريعات التي يسنها قصر قرطاج.

وتوقع اللافي ان تواجه الانتخابات مقاطعة مشابهة للتي حصلت في الاستفتاء علی الدستور الذي اجري في يوليو الماضي ما يعني ان 75 بالمئة سيقاطعون الانتخابات.

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