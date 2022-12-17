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ردًّا على تهديد المستوطنين باقتحامه..

دعوات للهتاف للأقصى بمباراة المغرب اليوم

دعوات للهتاف للأقصى بمباراة المغرب اليوم
السبت ١٧ ديسمبر ٢٠٢٢ - ١١:٣٧ بتوقيت غرينتش

انطلقت دعوات للجماهير الرياضية التي ستحضر مباراة تحديد المركز الثالث بكأس العالم بين المغرب وكرواتيا اليوم السبت، للهتاف من أجل المسجد الأقصى المبارك الذي يتعرض لأخطار تهويدية متزايدة هذه الأيام.

العالم-فلسطين

وأكدت الدعوات أهمية إيصال الجماهير رسالة للعالم عبر هذه الفعالية الكروية الدولية، لإعلاء صوت القدس والأقصى؛ ردًّا على تهديدات الاحتلال والمستوطنين باقتحام المسجد غدًا الأحد بأعداد كبيرة.

ويستعدّ المستوطنون لاقتحامات شرسة للأقصى بدءًا من غدٍ، بذريعة الاحتفال بما يسمى عيد "الحانوكاة" اليهودي.

ودعا ما يسمى "اتحاد منظمات الهيكل" أنصاره إلى اقتحام المسجد الأقصى، على مدى أيام "عيد الحانوكاه"، التي ستبدأ من 18-12 حتى 26-12-2022.

ومنذ عام 2017 تسعى "جماعات الهيكل" إلى تطوير عدوانها خلال هذا العيد، بحيث تشعل الشمعدان في باب الأسباط، وإدخال طقوس إشعاله إلى داخل المسجد الأقصى.

ويتعمد المستوطنون نقل الرقص والغناء والاحتفالات "بالحانوكاه" إلى مختلف أبواب الأقصى، كأبواب السلسلة والغوانمة والقطانين.

وتواصل جماعات الهيكل المزعوم حشدها للاقتحام، عبر توفير مواصلات مجانية من وإلى الأقصى، كما دعت منظمة "نساء من أجل الهيكل" إلى اقتحام نسائي بمناسبة "الحانوكاه" الثلاثاء القادم (20 ديسمبر الجاري).

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