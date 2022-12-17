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الجيش اللبناني یحبط عملية تهريب 31 سورياً قبالة شاطىء سلعاتا

الجيش اللبناني یحبط عملية تهريب 31 سورياً قبالة شاطىء سلعاتا
السبت ١٧ ديسمبر ٢٠٢٢ - ١٢:٢١ بتوقيت غرينتش

أحبطت دورية من مكتب مخابرات الجيش اللبناني ليل أمس عملية تهريب 31 سورياً، بينهم رجال ونساء واطفال، كانوا على متن مركب بحري قبالة شاطئ سلعاتا في الشمال  في محاولة للسفر بطريقة غير شرعية.

العالم _ لبنان

وبحسب مصادر لبنانية ، تم توقيفهم جميعا، وأحيلوا إلى الجهات المختصة للتحقيق بإستثناء سائق المركب الذي فر في عرض البحر.

واعلن الجيش اليوم السبت في بيان أنه حضرت عناصر من الصليب الأحمر الى المكان تحسبا لحصول أية إصابات، ولكن الموقوفين كانوا جميعا في وضع صحي طبيعي.

وبسبب كثافة رحلات الهجرة غير الشرعية من السواحل اللبنانية باتجاه أوروبا أخيراً، تحولت منطقة شمال لبنان إلى منصة تهريب للمهاجرين عبر قوارب الموت، ضمن عمل منظم ومربح عابر للحدود يديره لبنانيون إلى جانب سوريين وفلسطينيين.

ولا تستطيع السلطات اللبنانية بإمكاناتها المتواضعة إنهاءه بالكامل، على ضوء حجم العمليات المتكررة بشكل شبه يومي وآليات التضليل التي يتبعها المهربون.

وأخر فاجعة كانت القارب الذي غرق قبالة السواحل السورية قبل ثلاثة اشهر، وأسفر عن مقتل العشرات في أكبر حصيلة من نوعها في السنوات الأخيرة.

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الجيش اللبناني یحبط عملية تهريب 31 سورياً قبالة شاطىء سلعاتا