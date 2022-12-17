ملك البحرين وبيعه الاوهام الوردية

خاص بالعالم

نشطاء البحارنة وبسبب هذه الاوهام الوردية، ارادوا ان يسلطوا الضوء هذا الاسبوع تحديداً على هذا الموضوع، والبداية بعد انتهاء الانتخابات وافتتاح ملك البحرين لدور انعقاد العمل البرلماني الاول، استحضروا عندما افتتح البرلمان في العام 2018، وبشر شعب البحرين بتنويع مصادر الطاقة وتنمية القطاع النفطي الذي يشهد بدورة طفرة نوعية باكشتاف اكبر حقل للنفط الصخري والغاز في تاريخ البحرين.

ولكن للاسف حتى وزير للنفط تم اقالته من منصبه لانه اهدر ملايين الدنانير والدولارات على اكتشاف لا طائل منه بالاساس! بمعنى لا يوجد نفط صخري في البحرين.

ولكن هذا العام 2022 اي بعد مرور 4 سنوات، كرر ملك البحرين البشرى عندما افتتح البرلمان على طريقته الخاصة، وتداول نشطاء البحارنة خطابه خلال كلمته في البرلمان البحريني، عندما قال ان هناك اكتشافات جديدة في قطاع النفط.

تابعوا المزيد من التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..