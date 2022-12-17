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مراسلة العالم: هيئة الانتخابات تعلن ان عملية الاقتراع تجري بشكل عادي في ظل وجود بعض الخروقات

السبت ١٧ ديسمبر ٢٠٢٢ - ١٢:٢٩ بتوقيت غرينتش

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