المغرب يستعين بشركة صهيونية للتنقيب عن الغاز

العالم - الاحتلال

ووفق ما نقلت وسائل اعلام عربية عن الرئيس التنفيذي للمجموعة الصهيونية "نيوميد إنيرجي" يوسي أبو " قوله لقد حددنا إمكانات هائلة في المغرب".

ونقل الموقع عن مصادر صهيونية أن الاتفاقية تغطي منطقة التنقيب "بوجدور أتلانتيك"، على مساحة تبلغ حوالي 33812 كيلومتر مربع.

ويسمح هذا الاتفاق للأطراف بتنفيذ عمليات التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي في المنطقة المذكورة لمدة ثماني سنوات.

وكانت شركة "Ratio Petroleum" الصهيونية المتخصصة في التنقيب عن النفط، قد أعلنت في تشرين الأول/أكتوبر 2021، عن توقيع اتفاقية مع المكتب الوطني للهيدروكربونات والمناجم (ONHYM)، والتي بموجبها ستحصل على ترخيص حصري للدراسة والتنقيب عن النفط والغاز في كتلة "أتلانتيك الداخلة".

وفي السياق عينه، أعلن المكتب المركزي الصهيوني للإحصاء الأسبوع المنصرم، عن ارتفاع حجم التبادل التجاري بين المغرب والأراضي المحتلة إلى 44,2 مليون دولار أمريكي، بنسبة 25 في المئة بغضون الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام المنصرم.

وأفادت البيانات أن حجم التجارة بين المغرب والاحتلال الإسرائيلي بلغ 12.3 مليون دولار في تشرين الأول من العام الجاري، بزيادة قدرها 925 في المئة على أساس سنوي مقارنة بنفس الشهر من عام 2021، بحسب النشرة الأخيرة لـما يسمى"معهد اتفاقات إبراهام للسلام"، وفق ما نشر في موقع " Le 360" الإخباري المغربي.