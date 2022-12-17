حملة المقاطعة ترحب بانسحاب لاعب "الشطرنج" الإيراني رفضاً للتطبيع

العالم - فلسطين

وأكدت الحملة في تصريح صحفي صدر عنها، أنّ هذا الانسحاب يؤكد عمق الانتماء للقضية الفلسطينية، والانحياز لحقوق شعبنا العادلة والمشروعة، وتأييد للنضال الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الصهيوني المتطرف، وخطوة ضرورية في عزل الاحتلال ومواجهة سيل التطبيع.

وجددت الحملة، دعوتها لجميع المنظمات والأندية والمحافل الرياضية الفلسطينية والعربية والإسلامية إلى الاستمرار في المقاطعة الرياضية وتوسيعها، وتثبيت ما تم إنجازه خلال مونديال قطر، واعتباره نقطة الارتكاز في المقاطعة الرياضية للاحتلال، والإسراع في تجهيز قوائم الشرف من الرياضيين المناهضين للاحتلال الصهيوني العنصري، وقوائم العار للمطبعين.