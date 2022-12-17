قنوات الفتنة ركّزت على الاحتجاجات في إيران من أجل التخريب

العالم - خاص بالعالم

احداث شغب وقتل وتخريب شهدتها الجمهورية الاسلامية في ايران كانت انعكاساتها واضحة في ذلك الاعلام الذي اعتبرها مشروعة بل ذهب ابعد من ذلك، وفتح هواء قنواته من اجل المزيد من التحريض وتأليب الشارع في ايران بحجج الحقوق وما الى ذلك.

في مؤامرة كشف زيفها تتابع الاحداث التي اكدت ان ما شهدتها الجمهورية الاسلامية من اعمال عنف وجرائم وتخريب للممتلكات كان بدفع من دول عربية وغربية من اجل التخريب لا غير.

والامثلة على تعاطي ذلك الاعلام بازدواجية ظاهرة للعيان عند كل حدث يقع في المنطقة، لن نذهب بعيدا، نقصد هنا ما حصل في الاردن من اعمال شغب رافقت احتجاجات شعبية على خلفية غلاء الوقود وادت الى اشتعال الشارع الاردني في جنوب البلاد، ما ادى لسقوط ضحايا بينهم رجل امن ذات رتبة عالية.



وفي نظرة على بعض القنوات العربية السعودية والغربية ومواقع كبريات الصحف والمواقع الغربية الاخبارية، فإن تلك المواقع والمحطات كقناة العربية مثلا تعاطت مع الحدث على انه اعمال شغب ضد السلطة الحاكمة.

وكذلك نقلت الحدث العديد من المواقع الاخبارية،وقفت بمعظمها مع السلطات الاردنية وضرورة التعاطي مع المشاغبين وقمعهم ومحاسبتهم على الجرائم التي اقترفوها.

لكن في ايران وقفت تلك المواقع والقنوات المشبوهة مع من اسمتهم بالمواطنين ذوي المطالب المحقة وهي لم تنتظر طويلا لتركب موجة الاحتجاجات في الجمهورية الاسلامية من اجل المزيد من اذكاء اعمال العنف وتخريب الامن والاستقرار في ايران.



من هنا يبدو الكيل بمكيالين بغض النظر عما يحصل في الاردن ،لتلك القنوات المغرضة التي لا هم لها سوى اثارة النعرات وبث الاكاذيب وهي التي تدعي الموضوعية الاخبارية الملغومة بالتحريض والكراهية.

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