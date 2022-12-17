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مراسلة العالم: الانتخابات التونسية لم تحظ بأي زخم انتخابي

السبت ١٧ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٤٠ بتوقيت غرينتش

أفادت مراسلة العالم في تونس أن الانتخابات التشريعية التونسية لم تحدث أي زخم انتخابي في البلاد مشيرة الى أن الاوضاع قد اصبحت أكثر تعقيدا بسبب غياب الحلول من قبل الحكومة والمعارضة.

العالم - خاص بالعالم

وأكدت مراسلتنا أن العملية الانتخابية هذه المرة تشهد وجود مترشحين مستقلين لا ينتمون الى أي حزب، موضحة أن نسبة المشاركة في الانتخابات لازالت متدنية.

واشارت مراسلنا الى أن بلوغ نسبة المشاركة في بعض المناطق 5% فيما بلغت في مناطق أخرى 14% وهي في معدلها لم تتجاوز 7.8% منوهاة الى أن العملية الانتخابية تجري في ظل حملة مقاطعة واسعة من قبل الاحزاب كما أن تدني نسبة الاقبال على الانتخابات يأتي بسبب الظروف السياسية السيئة.

واوضحت مراسلتنا انه سيكون هنالك تمديد لساعات الاقتراع لمدة ساعتين في محافظات غرب تونس.

وقالت مراسلتنا ان حركة الشعب تدعم 86 مترشحا للانتخابات التشريعية التونسية وانه لا يوجد الكثير من الممثلين للمترشحين لمراقبة العملية الانتخابية مشيرة الى ان هيئة الانتخابات وضعت ضوابط ادت الى تقييد حركة الصحفيين في تغطية الانتخابات.

وكانت قد فتحت مراكز الاقتراع في الانتخابات التونسية، صباح اليوم السبت أبوابها أمام الناخبين للمشاركة في هذا الحدث الهام بعد مسار 25 تموز العام الماضي.

ويدلي ملايين التونسيين بأصواتهم، اليوم السبت، لانتخاب برلمان جديد للبلاد بصلاحيات محدودة، في أوّل انتخابات بالدستور الجديد، يصعب التكهنّ بنتائجها وكذلك بنسبة المشاركة في الانتخابات التونسية.

والانتخابات التونسية التي تجري اليوم بعيدا عن ثوب الإخوان المدنس، ليصبح أول تصويت منذ 2011 بعيدا عن زيف خطاب التنظيم الذي يمتزج بالإرهاب وألوان الدماء، وتطوي فيه صفحة العشرية السوداء من حكم الإخوان.

وتتواصل عملية الاقتراع حتى الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي في تونس؛ حيث سيكون التصويت في الانتخابات التونسية لأول مرة على الأفراد وليس القوائم كما كان معهودا، وعلى دورتين.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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