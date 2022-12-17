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ما وراء ضعف الاقبال على الانتخابات التونسية؟

السبت ١٧ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٣:١٨ بتوقيت غرينتش

 اكد الكاتب المحلل السياسي التونسي علي اللافي ان المواطن التونسي يتمتع بوعي ذكي وما عزوفه عن الادلاء بصوته في صناديق الاقتراع لانه لم ير اي انجازات على ارض الواقع في ظل منظومة الرئيس قيس سعيد.

خاص بالعالم

وقال اللافي في حديث لقناة العالم: ان النخبة السياسية بتجاذباتها قبل 25 جويليه وبعدها عام 2021، لم تستطع ان تحقق مطالب الشارع التونسي، مشيراً الى ان المدارس السياسية الكبرى هي التي تقاطع الانتخابات التشريعية، وايضاً الليبراليين والتيار اليساري الاسلامي بكل مكوناته وكذلك التيار الدستوري يقاطع الانتخابات، وبقي فقط التيار القومي العربي بمدرسته البعثية.

واوضح اللامي، ان نسبة المشاركة في استفتاء 25 جويليه كانت 23 بالمائة وبالتالي لا يؤمل ان تكون تلك النسبة الان اعلى، باعتبار ان المطالب لم تتحقق على الارض، فالمواطن التونسي حينما يكون جيبه خالياً لن يذهب الى صناديق الاقتراع.

هذا ويواصل التونسيون الإدلاء بأصواتهم لانتخاب برلمان جديد للبلاد بصلاحيات محدودة وسط دعوات واسعة للمقاطعة.

ويدلي الناخبون التونسيون بأصواتهم في ظل انتشار أمني كثيف في الطرق وحول المنشآت الحيوية. ودعي أكثر من تسعة ملايين ناخب الى صناديق الاقتراع لاختيار ممثليهم من بين أكثر من ألف مرشح. فيما بدأ تصويت الخارج منذ الخميس بنسبة إقبال ضعيفة حتى الآن.

ويتألف البرلمان الجديد من مئة وواحد وستين نائبا، لن يكون بوسعهم إقالة الرئيس أو إسقاط الحكومة إلا بشروط وضعها الدستور الجديد للبلاد.

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