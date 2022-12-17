ألمانيا: المحادثات مع روسيا بشأن أوكرانيا يجب أن تستمر

العالم - أوروبا

ورداً على سؤال عما إذا كان بإمكانه رؤية روسيا تسحب القوات من أوكرانيا في عام 2023 لتهيئة الظروف لاتفاق، قال شولتس إنّه "لا يمكنه إعطاء مثل هذا التقدير".

وأضاف شولتس أنه "لا يستطيع معرفة متى سنصل إلى هذه النقطةـ، ومن المهم ألا نسمح بقطع خيط المحادثة على الرغم من الخلافات الكبيرة. إذا لم نتحدث، فسيكون من غير المرجح أن تنهي روسيا الحرب".

كما قال شولتس إنّه على المدى الطويل، سيكون من الممكن استعادة الاتصالات مع روسيا، أكبر دولة في القارة الأوروبية، على الرغم من أن "الوقت الحالي ليس هو الوقت المناسب". ولم يذكر المستشار ما إذا كان بإمكانه السفر إلى موسكو العام المقبل للتوسط في الأزمة.

الجدير ذكره أنّ مطلع هذا الشهر، قال منسّق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأميركي، جون كيربي، إنّ الولايات المتحدة لا ترى أن الرئيس زيلينسكي مستعدّ للتفاوض على تسوية للصراع في أوكرانيا.

الجانب الروسي، أكّد بدروه منذ أيام أنّ "الخطوات الثلاث"، التي زعم فولوديمير زيلينسكي أنّها ستُساهم في إحلال السلام، هي في الواقع خطوات نحو مواصلة القتال.

بالتزامن، قال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، إن عدّة دول غربية غير مهتمة بتسوية الأزمة الأوكرانية، وإن عليها إقناع أوكرانيا بالجلوس إلى طاولة المفاوضات مع روسيا.

في المقابل، دعا حلف شمال الأطلسي "الناتو" إلى عدم التقليل من شأن روسيا، كونها تخطط لعملية عسكرية طويلة، مؤكداً أن "النزاع في أوكرانيا قد يستمر لفترة طويلة، لكنه سينتهي لا محالة على طاولة المفاوضات".