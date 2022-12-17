آخر احصائيات المشاركة في الانتخابات التونسية

العالم-تونس

وأوضح رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية، خلال مؤتمر اليوم السبت، للحديث عن تطورات العملية الانتخابية في تونس، أن عدد الناخبين اللذين قاموا بالتصويت وبلغ 656 ألف و915 من إجمالي الناخبين المسجلين.

وأغلقت منذ قليل 6 مراكز اقتراع بجهة سليانة ذات التوقيت الاستثنائي أبوابها في حدود الساعة الرابعة مساء بعد أن فتحت أبوابها منذ التاسعة صباحا من بينها مدرسة قبر غول سليانة الجنوبية ومدرسة عين بوسعدية برقو ومدرسة الحبابسة وخنقة زقالاص بالروحية، ومدرسة الخزامة سليانة الشمالية ومدرسة بوعبدالله بكسرى، لتنطلق إثرها عمليات الفرز.

وفتحت مكاتب الاقتراع أبوابها صباح اليوم السبت، للناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية المبكرة التي تشهدها تونس، تطبيقًا لخارطة الطريق التي وضعها الرئيس قيس سعيد.

وكانت مكاتب الاقتراع، البالغ عددها أكثر من 11 ألف مكتب في أنحاء تونس، بدأت في استقبال الناخبين عند الساعة الثامنة صباحًا بالتوقيت المحلي والسابعة بالتوقيت العالمي، ويستمر التصويت حتى الساعة السادسة مساءً.