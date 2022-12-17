السبت ١٧ ديسمبر ٢٠٢٢
٠٤:٣٥ GMT
فارسی
البث المباشر

آخر احصائيات المشاركة في الانتخابات التونسية

آخر احصائيات المشاركة في الانتخابات التونسية
السبت ١٧ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٠٨ بتوقيت غرينتش

أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية، فاروق بوعسكر، أن نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية بلغت خلال الوقت الحالي 7.19%، وفقا لما أفادت به وسائل إعلام تونسية.

العالم-تونس

وأوضح رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية، خلال مؤتمر اليوم السبت، للحديث عن تطورات العملية الانتخابية في تونس، أن عدد الناخبين اللذين قاموا بالتصويت وبلغ 656 ألف و915 من إجمالي الناخبين المسجلين.

وأغلقت منذ قليل 6 مراكز اقتراع بجهة سليانة ذات التوقيت الاستثنائي أبوابها في حدود الساعة الرابعة مساء بعد أن فتحت أبوابها منذ التاسعة صباحا من بينها مدرسة قبر غول سليانة الجنوبية ومدرسة عين بوسعدية برقو ومدرسة الحبابسة وخنقة زقالاص بالروحية، ومدرسة الخزامة سليانة الشمالية ومدرسة بوعبدالله بكسرى، لتنطلق إثرها عمليات الفرز.

وفتحت مكاتب الاقتراع أبوابها صباح اليوم السبت، للناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية المبكرة التي تشهدها تونس، تطبيقًا لخارطة الطريق التي وضعها الرئيس قيس سعيد.

وكانت مكاتب الاقتراع، البالغ عددها أكثر من 11 ألف مكتب في أنحاء تونس، بدأت في استقبال الناخبين عند الساعة الثامنة صباحًا بالتوقيت المحلي والسابعة بالتوقيت العالمي، ويستمر التصويت حتى الساعة السادسة مساءً.

روابط ذات صلة

مراقب دولي يعلّق على العملية الانتخابية في تونس

استمرار الانتخابات التونسية وسط مقاطعة أغلب أحزاب المعارضة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد..كرواتيا تسجل الهدف الثاني في شباك المغرب

الشيخ عزام: تحول مخيم جنين إلى رمز للمقاومة جاء نتيجة تضحية المجاهدين

حماس تحمل كيان الاحتلال مسؤولية تداعيات اقتحام الاقصى

ازاحة الستار عن أول مسرّع محلي "داینامیترون"

 ارتفاع عدد سفن الوقود المحتجزة من قبل العدوان في اليمن

نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 17-12-2022