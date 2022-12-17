حماس تحمل كيان الاحتلال مسؤولية تداعيات اقتحام الاقصى

العالم - فلسطين



وحمّلت "الحركة"، في بيان لها اليوم السبت، كيان الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تداعيات تلك الاقتحامات والاستفزازات المصاحبة لها.



وأكدت "حماس" أنَّ الأقصى ليس وحيداً، وقالت: إن شعبنا سيبقى الدرع الحامي للأقصى بكل الوسائل ومهما كلف الثمن، مشددة أن تلك السياسات والاقتحامات تُنذر بتفجير الأوضاع على امتداد الوطن في وجه الاحتلال وعصابات مستوطنيه.



ودعت أهل القدس والضفة والداخل المحتل إلى أوسع حراك للدفاع عن المسجد الأقصى، عبر شد الرحال وتكثيف الرباط فيه، والاحتشاد في كل الساحات، وإشعال نقاط الاشتباك مع الاحتلال؛ لإفشال تلك المخططات وسياسة الأمر الواقع بتقسيم الأقصى زمانياً ومكانياً.



وطالبت "حماس" الدول العربية والإسلامية، وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، بالتحرك العاجل سياسياً ودبلوماسياً لحماية المسجد الأقصى من خطر التهويد، ودعم صمود الشعب الفلسطيني الذي يتقدّم الصفوف في حماية القدس والأقصى قبلة المسلمين الأولى.