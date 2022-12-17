السبت ١٧ ديسمبر ٢٠٢٢
٠٧:٠٢ GMT
فارسی
البث المباشر

لقاء يجمع قيادتي حماس والجهاد الإسلامي في غزة

لقاء يجمع قيادتي حماس والجهاد الإسلامي في غزة
السبت ١٧ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٢٤ بتوقيت غرينتش

التقت  قيادتا حركتي حماس والجهاد الإسلامي في فلسطين ظهر السبت، في غزة، وأكد الجانبان ضرورة التصدي لمخططات الاحتلال.

العالم - فلسطين

وجاء اللقاء الأخوي على شرف الذكرى الـ 35 لانطلاقة حماس، حيث قدمت قيادة الجهاد التهاني بهذه المناسبة التي حملت رسائل لتعزيز روح الوحدة والمقاومة التي يجب أن نحافظ عليها ونصونها.

وأكدت الحركتان أن المرحلة القادمة تستوجب رصّ الصفوف وتعزيز العلاقات على المستويين الثنائي والوطني لمواجهة التحديات والتصدي لمخططات العدوان والإرهاب التي يسعى العدو الاسرائيلي لتنفيذها، خاصة التهديدات باقتحام المسجد الأقصى وتدنيسه من المستوطنين الصهاينة، وتصاعد العدوان بحق أهلنا في الضفة المحتلة.

وشددت الحركتان على أهمية الجهود والتحركات التي تسعى لحماية المقاومة وتمتين جبهتها وتطويرها، وعدّتا أن هذا واجب من أشد الواجبات وأكثرها أولوية وأهمية.

وقدمت الحركتان واجب العزاء عبر وفد مشترك بوفاة الأخ المناضل سليم الزعنون (أبو الأديب) أحد الرموز الوطنية ومؤسسي حركة فتح، وكان في استقبالهم عضو اللجنة المركزية لحركة فتح أحمد حلس وقيادة حركة فتح وذوو الفقيد والعديد من الشخصيات.

روابط ذات صلة

الاحتلال الإسرائيلي يستولي على 3492 دونمًا من أراضي نابلس

اتصال هاتفي بين رئيس السلطة الفلسطينية وملك الاردن

حماس تحمل كيان الاحتلال مسؤولية تداعيات اقتحام الاقصى

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

دعوات لإضراب عام في الأردن الاثنين المقبل.. والسبب

استشهاد شاب فلسطيني وإصابة شقيقه في عملية دهس صهيونية

الأمن العام الأردني يكثف الانتشار الأمني في البلاد

موقع أميركي متخصص: لا توجد قطعة بحرية يمكنها الخلاص من طوربيد حوت الايراني

اليمن.. خروقات العدوان في الساحل الغربي خلال الساعات الماضية

تعيين "حسن كاظمي قمي" سفيراً لإيران في أفغانستان