3 قتلى بقصف تركي على مدينة الرقة السورية

العالم - سوریا

وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان، إلى مقتل ثلاثة اشخاص بينهم طفل، وإصابة آخرين كحصيلة أولية، جراء استهداف مسيرة تركية لسيارة مدنية، أثناء مرورها بالقرب من موقع عسكري تابع لـ ميلشيا "قسد"، في قرية رقاص بالريف الغربي لناحية تل أبيض شمالي الرقة.



وقال المرصد إنه جرى نقل المصابين إلى مستشفى الرقة لتلقي العلاج.



وأوضح أن القصف جاء متزامنا مع الهدوء الحذر في مناطق شمال وشرق سوريا ومناطق ريف حلب، باستثناء بضعة قذائف تتساقط على نقاط التماس بين القوات التركية والفصائل الموالية لها من جهة، ومناطق قوات شمال سوريا ميلشيا “قسد” والتشكيلات العسكرية المنضوية تحت قيادتها والقوات الكردية من جهة أخرى.

في السياق، قالت ميلشيا "قسد" في بيان غن طائرة تركية بدون طيار استهدفت قرية الرقاص بريف بلدة جلبية جنوب عين العرب بريف حلب، وأسفر الهجوم عن فقدان ثلاثة مدنيين لحياتهم بينهم طفل في سن 12 يدعى ويسي محمد ويسي.

كما أصيب في الهجوم ثلاثة مدنيين آخرين، بحسب بيان “قسد”.