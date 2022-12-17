استهداف قاعدة للجيش الأميركي في حقل نفطي بدير الزور

العالم - سوريا

وقالت المصادر في سوريا، إن قاعدة حقل العمر النفطي أكبر القواعد العسكرية لقوات الاحتلال الأمريكي شرق دير الزور تعرضت مساء اليوم لقصف مجهول المصدر أدى إلى انفجارات في محيط القاعدة والمدينة الخضراء داخل الحقل.

ونقلت مصادر محلية أن قاعدة حقل العمر تعرضت إلى قصف مجهول حيث سمعت أصداء الانفجارات في جميع البلدات في المنطقة، تلاه تحليق مكثف للطيران الحربي والمسير الأمريكي في سماء البلدات والقرى المحيطة بالحقل.

وحسب المصدر، لم يتسنى معرفة حجم الأضرار أو الإصابات في صفوف الجيش الأمريكي من المقيمين في المنطقة الخضراء الموجودة في قاعدة العمر.

وتزامنت الإنفجارات مع تحليق للطيران المروحي الامريكي في سماء المنطقة.

ويمتلك الجيش الأمريكي وقوات أجنبية أخرى حليفة له ضمن ما يسمى التحالف الدولي (اللاشرعي)، ما لا يقل عن 28 موقعا عسكرياً معلنا في سوريا، تتوزع على 3 محافظات، هي الحسكة (17 موقعا) ودير الزور (9 مواقع) وحمص (موقعين).