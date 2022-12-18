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ماذا تعرف عن فوائد الملّيسة؟

ماذا تعرف عن فوائد الملّيسة؟
الأحد ١٨ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٣٢ بتوقيت غرينتش

تحدثت، إيرينا مالتسيفا، عالمة الأحياء والأعصاب والأخصائية في الطب الوظائفي عن نبات الملّيسة (بلسم الليمون mélisse ,melissa) وأعادت إلى الأذهان بعض فوائدها.

العالم - منوعات

وقالت إن تناول هذا النبات له تأثير جيد على عمليات الهضم. ويقول الخبراء أن المليسة تحتوي أيضا على العديد من المواد التي تساعد في تأخير الشيخوخة.

المليسة هي نبات له تاريخ طويل في العلاج. فزيته مناسب لعلاج اضطرابات الجهاز الهضمي، وتخفيف الصداع، والتوتر، وتخفيف تقلصات القولون.

وأضافت الطبيبة أن المليسة تتضمن أيضا مادة الليمونين (بلسم الليمون)، التي لها خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للسرطان، كما أنها تعمل بمثابة تأثير وقائي لنظام القلب والأوعية الدموية.

وأعادت الطبيبة الروسية إلى الأذهان أن شاي المليسة يمكن أن يهدّئك في وقت قصير. وبالإضافة إلى ذلك، فإن هذا المشروب يحسّن نوعية النوم. أما الشاي بالبابونج فيريح العضلات ويمنع الإنسان من الإصابة بحالات القلق والذعر.

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