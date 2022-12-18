لهذا السبب.. اختار نتنياهو الظهور على موقع العربية +فيديو

العالم - خاص بالعالم

وأضاف، في حديث لبرنامج "مع الحدث" على شاشة قناة العالم الإخبارية، أن "بنيامين نتنياهو" منذ فوزه بانتخابات كيان الاحتلال يتجنب الظهور في الإعلام العبري، بسبب الشكاوى المرفوعة ضده داخل الكيان، لهذا توجه إلى الإعلام العربي.

وأوضح عفانة، أن هدف نتنياهو من الظهور على موقع العربية بالإنجليزي، هو تحسين صورة حكومة اليمنية المتطرفة، وكذلك إيصال رسالة طمئنه للغرب بعد التذمر والخوف من تشكيل حكومته، بأنها حكومة تسامح وستستمر بسياسة التطبيع والسلام المزعوم.

وأعتبر الخبير بالشؤون الإسرائيلية أن هرولة السعودية نحو إعلان التطبيع مع الكيان الصهيوني بأنها طعنة في خاصرة القضية الفلسطينية، ولن ولم تخدم القضية.

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