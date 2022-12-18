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استشهاد مدني وإصابة 4 آخرين بهجوم لمسلحي 'داعش' شرقي سوريا

استشهاد مدني وإصابة 4 آخرين بهجوم لمسلحي 'داعش' شرقي سوريا
الأحد ١٨ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٢٤ بتوقيت غرينتش

استشهد مدني وأصيب أربعة آخرون بهجوم مسلح شنه إرهابيو تنظيم "داعش" على أحد حواجز الجيش العربي السوري بريف دير الزور الشرقي.

العالم ـ سوريا

وأكد قائد قوات الدفاع الوطني في دير الزور فراس الجهام لـ "سبوتنيك" أن الهجوم الذي شنه مسلحو خلايا تنظيم "داعش" في ساعة متأخرة من مساء أمس السبت، استهدفوا خلاله أحد حواجز الجيش السوري والقوات الرديفة في بلدة الدوير بريف دير الزور الشرقي.

وأكد الجهام أن "مدنيا استشهد وأصيب ابنه صادف مرورهم عبر الحاجر أثناء الهجوم، إضافة إلى إصابة ثلاثة عناصر من قوات الدفاع الوطني وتم نقلهم على الفور إلى المشفى للتقي العلاج.

وأضاف قائد قوات الدفاع الوطني أن القوات المنتشرة في المنطقة قامت بملاحقة المهاجمين إلى عمق البادية، كما تم تعزيز نقاط الجيش السوري والقوات الرديفة المنتشرة في المنطقة تحسبا لأي هجوم آخر.

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