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مجاميع متتالية من المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

مجاميع متتالية من المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى
الأحد ١٨ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٥٩ بتوقيت غرينتش

اقتحمت مجموعات متتالية من المستوطنين، صباح الأحد، المسجد الأقصى، وسط دعوات لتكثيف الاقتحام بمناسبة ما يسمى "عيد الأنوار اليهودي".

العالم - فلسطين

وحسب المركز الفلسطيني للإعلام اقتحمت قوات كبيرة من شرطة الاحتلال، باحات المسجد لتأمين اقتحامات المستوطنين، حيث شوهد بعض أفراد تلك القوات وهم يخرجون بعض المرابطين من داخله.

واحتشد العشرات من المرابطين والمرابطات داخل الأقصى، حيث صدحوا بالتكبيرات، وسط محاولات للتشويش على اقتحامات المستوطنين.

وانتشرت قوات الاحتلال بكثافة داخل البلدة القديمة منذ ساعات الفجر الأولى تمهيدًا لتأمين اقتحامات المستوطنين، ومنعت المواطنين من الدخول إلى المسجد.

وأطلقت فصائل وقوى وفعاليات مختلفة خلال الأيام الأخيرة دعوات للاحتشاد في الأقصى والرباط في داخله، تزامنًا مع دعوات للمستوطنين للمشاركة بقوة في الاقتحامات.

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