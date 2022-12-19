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أول رحم صناعي في العالم قادر على إنتاج 30 ألف طفل سنويًا!

أول رحم صناعي في العالم قادر على إنتاج 30 ألف طفل سنويًا!
الإثنين ١٩ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٥١ بتوقيت غرينتش

العالم - منوعات

يوشك إنتاج أول مرفق رحم اصطناعي في العالم على الاكتمال من الناحية التقنية، لكن القيود الأخلاقية لا تزال تحول دون أن يرى المشروع النور.

ووفقا لصحيفة «مترو» البريطانية،يتيح هذا المرفق الذي يدعى أكتو لايف (Ecto Life) اختيار خصائص الطفل من قائمة الطعام وهو قادر على إنماء 30000 طفل سنويًا.

تلك التقنية تعتمد على أكثر من خمسين عامًا من البحث العلمي الرائد، والمفهوم هو من بنات أفكار الدكتور هاشم الغيلي المقيم في برلين، وهو عالم في التكنولوجيا الحيوية ومحاور العلوم.

وقال الغيلي إن المرفق سيسمح للأزواج المصابين بالعقم بإنجاب طفل وأن يصبحوا الوالدين البيولوجيين الحقيقيين لنسلهم ولفت إلى أنه يمكن اختيار كل شيء من لون العين والشعر إلى القوة والطول والذكاء، ويمكن تجنب الأمراض الوراثية.

و يقدم أيضًا حلًا للنساء اللواتي خضعن لإزالة الرحم جراحيًا بسبب السرطان أو مضاعفات أخرى، وأنه يمكن أن يساعد أيضًا البلدان التي تعاني من انخفاض حاد في عدد السكان!.

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