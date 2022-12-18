أبو عبيدة: قرار زيادة الجنود الأسرى لدينا تحت التنفيذ

العالم - فلسطين

وقال "أبو عبيدة"، خلال حوار صحفي خاص بذكرى الانطلاقة الـ35 لحركة "حماس"، تنشره بالتزامن مؤسسات إعلامية ووكالات أنباء، منها "المركز الفلسطيني للإعلام": "نعتقد أن العدو سيندم على تعنته (بشأن صفقة الأسرى)، وخياراتنا مفتوحة".

وفي يونيو/ حزيران 2021، كشف نائب قائد الأركان في القسام مروان عيسى، أن الكتائب سعت خلال معركة "سيف القدس" الأخيرة لـ"زيادة غلتها في ملف تحرير الأسرى" من سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف "أبو عبيدة" موجهًا حديثه للأسرى: "أنتم أولوية لا تزاحمها أولوية، وقرار تحريركم وفك قيودكم لا رجعة عنه، وإخوانكم في قيادة القسام والمقاومة لا يدخرون جهدًا ووقتًا وتخطيطًا من أجل حريتكم، فحريتكم دَين وقرار".

وكان قائد حماس في غزة يحيى السنوار، قال خلال كلمته بمهرجان الانطلاقة الـ35 لحركته، إنه: "إزاء مماطلة الاحتلال في ملف تبادل الأسرى؛ نعلن أننا سنمهله وقتًا محدودًا لإتمام هذه الصفقة، وإلا فإننا سنغلق ملف أسرى العدو الأربعة طرف المقاومة إلى أبد الآبدين، وسنجد طريقة أخرى لتحرير أسرانا".