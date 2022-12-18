أهم عناوين الصحف الايرانية صباح اليوم الأحد 18 ديسمبر 2022

خراسان ..

وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية بطهران اليوم .. هل يتجه المسار لإحياء الإتفاق النووي؟

وطن امروز ..

إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية والجلوس ثانية الى طاولة المفاوضات.

رويش ملت ..

مندوبنا بالأمم المتحدة .. إيران ستواصل تعاونها مع بلدان العالم في الحرب على الإرهاب.

اطلاعات ..

تونس تشهد أول إنتخابات إنطلاقا من الدستور الجديد في ظل مقاطعة 13 حزبا.

ابرار ..

أمريكا تنشر قوات بجمهورية استونيا على بعد عشرين كيلومترا فقط من الأراضي الروسية.

سياست روز ..

تعاون وتنسيق بين تل أبيب وأبوظبي لتجنيد عملاء للموساد في لبنان.

جوان ..

الحركة الثورية بجنوب اليمن تدعو للتصدي لجرائم ومخططات التحالف السعودي والمجلس الإنتقالي.

كيهان ..

إجراءات أمنية مشددة في الأردن والملك يصدر تعليمات بقمع الإحتجاجات.

افتاب يزد ..

المستشار الألماني اولاف شولتز يحذر من تداعيات وقف المفاوضات مع روسيا بشأن أوكرانيا.

قدس ..

السيد حسن نصر الله يفند الشائعات .. لن ننسحب من التحالف مع التيار الوطني الحر.

جمهوري اسلامي ..

سفيرا الكيان الصهيوني والإمارات يلتقيان بالمنافس المحتمل لترامب عن الحزب الجمهوري بالإنتخابات الرئاسية.

مردم سالاري ..

باكستان توجه إنذارا خطيرا لطالبان أفغانستان بشأن الإشتباكات الحدودية .. لقد نفد صبرنا.

أبرز ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الأحد

أبرز ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الأحد

قدس ..

صحيفة قدس كتبت في مقال لها حول الانتخابات التونسية يحمل عنوان ( هل ستنجح تونس أم لا؟) ..

شهدت تونس امس انتخابات برلمانية مبكرة على اساس الدستور الجديد وذلك في ظل مقاطعة سياسية داخلية واسعة النطاق .

"عدة أحزاب بينها حزب حركة النهضة الإسلامي الميول قاطعت هذه الإنتخابات معتبرة إجراءات الرئيس التونسي غير قانونية "

وهي الاجراءات التي حل الحكومة والبرلمان عبرها العام الماضي.

والحكاية معروفة فالرئيس التونسي قيس سعيد برر تلك الاجراءات وما تبعها من قرارات اتخذها بضرورة تفادي ظهور ديكتاتورية ايدلوجية متخفية بقناع ديمقراطي في اشارة لحركة النهضة, فيما اعتبرت الاخيرة وقوى سياسية اخرى قريبة منها موقف قيس سعيد بمحاولة فرض ديكتاتورية جديدة على البلاد. ان تونس تشهد مرحلة حساسة للغاية ومستقبل الاوضاع يلفه غموض كبير خاصة على صعيد نتائج هذه الانتخابات ومواقف قوى المعارضة منها .

جوان ..

حول الحرب الاوكرانية كتبت صحيفة جوان في مقالها ( الحرب الأوكرانية في متاهات عتمة )..

الحرب في اوكرانيا تقف على عتبة دخول شهرها الحادي عشر دون ظهور اية مؤشرات واقعية حول قرب نهايتها, فالى ما قبل شهرين كان هناك كلام عن استئناف المفاوضات بين اوكرانيا وروسيا لكن كل ذلك تبدد خاصة بعد طرح الرئيس الاوكراني شروطا لاستئناف المفاوضات وصفتها موسكو بانها مجرد تمنيات لزيلينسكي .

"إن الغرب يدفع نحو إستمرار الحرب الأوكرانية لإضعاف ولإستنزاف روسيا بتوسيع دائرة دعمه للجيش الأوكراني "

والبيت الابيض اعتبر مؤخرا بانه من السابق لاوانه الحديث عن استئناف المفاوضات بين كييف وموسكو, وجاء هذا الموقف الامريكي الرسمي بعد تصريحات لمستشار الامن القومي الامريكي الاسبق هنري كيسنجر القائلة ان اوان جلوس الاوكرانيين والروس الى طاولة المفاوضات قد حان .وفي كل الاحوال تتجه الحرب الاوكرانية في متاهات مظلمة لايمكن تصور قرب ظهور أية مؤشرات في الافق حول نهايتها .

ابرار ..

كتبت صحيفة ابرار في تقريرها ( أمريكا تنشر قوات قرب الحدود الروسية )..

نشرت امريكا وحدات مشاة في جمهورية استونيا المحاذية لروسيا وذلك في اطار مخطط لتعزيز قدرات الجناح الشرقي لحلف شمال الاطلسي الناتو مقابل روسيا .

"وزارة الدفاع الإستونية أعلنت أن أمريكا نشرت قوات مشاة بمنطقة بإستونيا تبعد مسافة عشرين كيلومترا من الحدود مع روسيا "

من جانبها قالت محافل بالحلف ان امريكا ستعزز تواجدها العسكري باستونيا بنشر مدفعية ثقيلة ونظم هيمارس الصاروخية ونظم حرب الكترونية .

وجدير بالذكر ان روسيا حذرت مرارا من اي توسع للناتو نحو الشرق اي باتجاه الحدود الروسية.

خراسان ..

صحيفة خراسان كتبت في مقالها ( أولوية نتنياهو, التطبيع مع السعودية )..

لم يكن من باب الصدفة ابدا ان تتزامن تصريحات وزير الدولة السعودي عادل الجبير من ان التطبيع مع "اسرائيل" لم يعد بعيدا, مع اجراء قناة العربية السعودية مقابلة حصرية مع رئيس الوزراء الصهيوني المكلف نتنياهو اكد فيها ان التطبيع مع السعودية اولوية لحكومته الجديدة ..

"إن وراء تصريحات نتنياهو والجبير هدفا واضحا هو التمهيد لإعلان بدء مسار التطبيع بشكل علني بين السعودية والكيان "

ان هذا الامر لا يحمل مفاجأة واقعية في ظل الدور السعودي الرئيسي بتشجيع ودفع الامارات والبحرين والمغرب والسودان نحو الاعتراف بالكيان الصهيوني عام 2020 , كما ان هذا الحدث لم يفاجأ احد فالسعودية فتحت اجواءها امام طائرات الكيان وفتحت البوابها امام السياح ورجال الاعمال الصهاينة بل ولم تكتفي بكل ذلك اذ وظفت اموال طائلة في شركة صهر ترامب التي تعمل على بناء مستوطنات بالضفة الغربية. ان تصريحات نتنياهو والجبير خطوة لايجاد ارضية مناسبة لاعلان السعودية اعترافها بالكيان االصهيوني رسميا .

سياست روز ..

في مقالها الذي يحمل عنوان ( أبعاد تحرك عسكري ) كتبت صحيفة سياسة روز ..

نشرت امريكا قوات مشاة بجمهورية استونيا المحاذية لروسيا ومن المقرر وحسب البنتاغون ان يتم تعزيزها ببطاريات مدفعية ثقيلة وبمنظومات هيمارس الصاروخي وبمعدات حرب الكترونية .

"إن نشر قوات أمريكية في منطقة بإستونيا لاتبعد سوى 20 كيلومترا عن الأراضي الروسية تطور بالغ الخطورة "

على صعيد الاجواء المتوترة اساسا بين امريكا وحلف الناتو بشكل عام مع روسيا, ولا ينسى احد بان روسيا حذرت مرارا من اي توسع للناتو نحو الشرق اي باتجاه اراضيها, كما ان موسكو لم تخف ان احد الاسباب التي دفعتها لشن هجوم على اوكرانيا, تحرك كييف للانضمام للناتو .

ان الانظار باتت موجهة اليوم نحو روسيا انتظارا لردها المرتقب على هذه الخطوة العسكرية الامريكية.