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قلم رصاص

بايدن يكافيء إبن سلمان بإفلاته من العقاب

الأحد ١٨ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٢:٠٣ بتوقيت غرينتش

برنامج "قلم رصاص" وفيها مقطتفات من صحف امريكية وبريطانية وبريطانية واسرائيلية تناولت منح بايدن الحصانة لمحمد بن سلمان وتطبيعه مع الكيان الصهيوني وفساد استثماره في مصرف سويسري معرض للافلاس.

خاص بالعالم

والبداية مع الصحفي الامريكي ديفيد اغناتيوس الذي كتب مقالة في صحيفة الواشنطن بوست، اتى تحت عنوان: "بايدن يكافيء ابن سلمان الذي يفلت من العقاب بحصانة قانونية" قائلا: ادارة الرئيس ترامب حمت ابن سلمان، لكن الرئيس بايدن وصفه في بداية الامر بـ "المنبوذ"، لكن مع مرور الوقت، استسلم بايدن للاسف لما اعتبره حزماً لمعالجة العلاقات مع الرجل الذي اصبح جاهزاً لعقود مديدة.

وتابع قائلا: جادلت سارة ليا ويتسن التي تترأس مجموعة "الديمقراطية في العالم العربي الآن: ان اقتراح ادارة بايدن بمنح الحصانة لابن سلمان ليس مجرد خطأ من الناحية القانونية فحسب، انما خو خطأ ايضاً كقرار سياسي".

كما جادلت ويتسن ان منح الزعيم السعودي الحصانة "تنازل غير مستحق" ما يشجعه بلا شك على مواصلة اعماله القاسية.

يستضيف البرنامج من العاصمة اللبنانية بيروت الكاتب والباحث السياسي حسن شقير، لبحث هذا الموضوع معه.

تابعوا المزيد من التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

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قلم رصاص بايدن يكافيء إبن سلمان بإفلاته من العقاب

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