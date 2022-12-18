هل سيرفع ميسي جائزة أفضل هداف مونديال 2022 ؟

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وشارك ميسي سابقًا في 4 مسابقات من كأس العالم، أولها كان 2006، حينها لم يكن النجم الأول للأرجنتين، قبل أن يتولى زمام الأمور في 2010 رفقة دييغو مارادونا، ويصبح القائد الأول في 2014 و2018.

لم تكن مشاركات ميسي ناجحة إلى حد كبير في المونديال، أبرز ما حققه كان الوصول إلى نهائي المسابقة في نسخة 2014 والخسارة من ألمانيا بهدف ماريو غوتزة الشهير، وفي الأسطر التالية نستعرض معًا كم عدد أهداف ميسي مع الأرجنتين في كأس العالم.

أول هدف أحرزه ميسي في كأس العالم يعود إلى نسخة 2006، عندما هزّ شباك منتخب صربيا ومونتيغرو، وكان هدفه الوحيد في النسخة التي ودّعتها الأرجنتين من ربع النهائي على يد ألمانيا بركلات الترجيح.

وكانت مشاركة ميسي في 2010 تعيسة للغاية رفقة كتيبة مارادونا، فلم يتمكن من تسجيل أي هدف، وودع من ربع النهائي على يد ألمانيا، ولكن تلك المرة برباعية مذلة من زملاء توماس مولر.

نسخة 2014 كانت الأفضل لميسي على الصعيد التهديفي، إذ أحرز 4 أهداف، هدف في المباراة الافتتاحية أمام البوسنة والهرسك، وهدف في إيران، وهدفان في نيجيريا، وجميعهم في دور المجموعات.

أما في 2018، اكتفى "البرغوث" بهدف وحيد كان في منتخب نيجيريا بكأس العالم 2018، وفي نسخة 2022، أحرز ليونيل ميسي 5 أهداف، ليبلغ إجمالي أهداف ميسي في كأس العالم 11 هدفًا في 5 نسخ مختلفة.

يُذكر أن ليونيل ميسي أحرز 96 هدفًا مع منتخب الأرجنتين على الصعيد الدولي في 171 مباراة خاضها بمختلف البطولات.

ويحتل ميسي المركز الثالث كأكثر لاعب تسجيلًا للأهداف الدولية، خلف المتصدر كريستيانو رونالدو، وأسطورة إيران علي دائي.

ويُعد منتخب بوليفيا هو الخصم المفضل لميسي، بعدما سجل 8 أهداف، ويأتي منتخب الإكوادور في المرتبة الثانية بـ6 أهداف لنجم باريس سان جيرمان.

بإحرازه الهدف الحادي عشر له عبر التاريخ، أصبح ليونيل ميسي بالمركز الأول في ترتيب هدافي الأرجنتين بكأس العالم على مر التاريخ، متخطيًا غابرييل باتيستوتا.