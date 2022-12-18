الزراعة الإيرانية: إلغاء شامل لقيود صادرات الدجاج

العالم - إيران

وشدد الوزير جواد ساداتي نجاد في اجتماع مقر الأمن الغذائي اليوم الأحد، على إلغاء كافة القيود التصديرية وعدم قبول أي تهاون فيما يخص مجال التصدير.

من جهة ثانية أكد تدشين الرصد الذكي لسلسلة توريد لحوم الدواجن بشكل تجريبي وتحقيقه نتائج إيجابية بالبلاد.

وأشار ساداتي نجاد إلى دعم الوزارة الشامل للاتحادات والسلاسل وخطواتها المتخذة في مجال إدارة سوق لحوم الدجاج محليا.

هذا وكان مدير عام إدارة الطيور بوزارة الزراعة الإيرانية قد توقع في تصريح سابق، تسجيل إنتاج لحوم الدجاج نحو 2.6 مليون طن في السنة المالية الجارية (تنتهي 20 مارس/آذار 2023).