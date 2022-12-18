إيران.. إستثمار 35 مليار دولار في البتروكيماويات بالخطة التنموية الـ7

العالم - إيران

وفي تصريح له اليوم الأحد في ملتقى ومعرض بتروفين المنعقد في شركة النفط الوطنية الإيرانية، أكد روح الله دهقاني فيروزآبادي ضرورة الاهتمام بالنفط في مجال التكنولوجيا وقال: في وقت ما كان مجرد امتلاك الموارد أمرا مميزا لدولة ما، إلا أن الظروف الآن هي بحيث لا يعد امتلاك مصدر طبيعي للطاقة ميزة؛ لأن التكنولوجيا من خلال خلق قيمة مضافة لا يمكن مقارنتها بتجارة المواد الخام.

وأضاف مساعد الرئيس الإيراني: إن تجارة المواد الخام تحقق ربحا بنسبة 80٪ لكن إدخال التكنولوجيا يحقق ربحا يصل إلى 1000٪ لذلك فان هذه الصناعة ستفقد قيمتها إن لم نصل إلى الاستفادة من تكنولوجيا اليوم.

وأوضح دهقاني أن الخطة التنموية الخمسية السابعة تتضمن استثمار 35 مليار دولار في صناعة البتروكيماويات، وتبلغ حصة شركة "الخليج الفارسي" القابضة 15 مليار دولار منها.

وأكد أن صناعة البتروكيماويات احتلت المركز الأول في تصنيع الدفعة الأولى، وتابع: في السنوات الماضية، كانت حصة الدفعة الأولى من إنتاج صناعة البتروكيماويات 120 مليون دولار، ومقابل كل دولار استثمار في هذا المجال، تم توفير 8 دولارات من الأرباح، وبهذا الاستثمار تم توفير مليار دولار من القيمة المضافة.

وأضاف دهقاني: مجال البتروكيماويات مليء بالاحتياجات التكنولوجية، وسنحقق النجاح لو تمكنا من تحريك سوق الاستهلاك المحلي في هذا الاتجاه.