الثلاثاء ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٢
٠٤:١٩ GMT
فارسی
البث المباشر

بالصور.. أجمل غزال في إيران

بالصور.. أجمل غزال في إيران
الثلاثاء ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٥١ بتوقيت غرينتش

جزيرة هنجام من المناطق التي يعيش فيها الغزال الفارسي، لكن عليك أن تكون محظوظًا جدًا لتتمكن من رؤيتها لأنها بعيدة المنال ويمكنها الركض بسرعة 80 كيلومترًا في الساعة.

العالم - منوعات

الغزال الفارسي هو أجمل غزال في إيران، وهو مشابه جدًا للغزلان ، ويسكن في الصحراء ومناطق شبه السهوب على الحدود الوسطى وصحراء لوت من محمية توران إلى المنتزه الصحراوي الوطني ، محافظة يزد ، جنوب فارس ، كرمان وهرمزغان ، في جميع أنحاء المناطق منتشرة على طول الساحل الجنوبي لسيستان وبلوشستان.

هذا الغزال له أهمية خاصة لندرته ، والفرق الرئيسي بينه وباقي الغزلان هو قرونه الرفيعة والطويلة ، وهو حيوان خجول. ينزعج ويتوتر من وجود البشر في موطنه ويخاف بشدة من البشر.

ويمكنه البقاء على قيد الحياة بدون ماء لفترة طويلة والحصول على سوائل كافية من النباتات والندى ؛ لذلك ، فهي مهيأة للعيش في مناطق جافة جدًا.

يشبه الظباء إلى حد كبير الغزلان ، ولكن بحجم أصغر نسبيًا وجسم أنحف. على عكس الغزلان ، التي يمتلك الذكر فقط قرونًا ، يكون لكل من الظباء الذكور والإناث قرون ، وعادة ما تكون آذانها وذيلها أطول من تلك الخاصة بالغزلان .

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

شاهد.. إيران تحيي اليوم العالمي للتطوع والمتطوعين

شاهد.. ايران، تحتفل بيوم الممرض تثميناً لجهوده

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

أوساط مصرية موالية تطالب بتعديل حكومي يشمل 'مدبولي'

أردني يعثر على أمه المصرية بعد 43 عاما

10 قواعد هامة يتبعها الإيجابيون في حياتهم

بالصور.. أجمل غزال في إيران

أول تعليق من ترامب على توصية لجنة التحقيق البرلمانية بملاحقته جنائيا

الملك الأردني يجري اتصالين مع ولي العهد السعودي ورئيس دولة الإمارات