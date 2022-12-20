بالصور.. أجمل غزال في إيران

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الغزال الفارسي هو أجمل غزال في إيران، وهو مشابه جدًا للغزلان ، ويسكن في الصحراء ومناطق شبه السهوب على الحدود الوسطى وصحراء لوت من محمية توران إلى المنتزه الصحراوي الوطني ، محافظة يزد ، جنوب فارس ، كرمان وهرمزغان ، في جميع أنحاء المناطق منتشرة على طول الساحل الجنوبي لسيستان وبلوشستان.

هذا الغزال له أهمية خاصة لندرته ، والفرق الرئيسي بينه وباقي الغزلان هو قرونه الرفيعة والطويلة ، وهو حيوان خجول. ينزعج ويتوتر من وجود البشر في موطنه ويخاف بشدة من البشر.

ويمكنه البقاء على قيد الحياة بدون ماء لفترة طويلة والحصول على سوائل كافية من النباتات والندى ؛ لذلك ، فهي مهيأة للعيش في مناطق جافة جدًا.

يشبه الظباء إلى حد كبير الغزلان ، ولكن بحجم أصغر نسبيًا وجسم أنحف. على عكس الغزلان ، التي يمتلك الذكر فقط قرونًا ، يكون لكل من الظباء الذكور والإناث قرون ، وعادة ما تكون آذانها وذيلها أطول من تلك الخاصة بالغزلان .