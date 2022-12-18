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العامري يدعو القوات المسلحة العراقية إلى تعزيز العمل الاستخباري

العامري يدعو القوات المسلحة العراقية إلى تعزيز العمل الاستخباري
الأحد ١٨ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:١٩ بتوقيت غرينتش

دعا رئيس تحالف الفتح في العراق هادي العامري، اليوم الأحد، القادة والآمرين والمنتسبين إلى الحذر وملاحقة عناصر الإرهاب، وتعزيز العمل الاستخباري.

العالم - العراق

وقال العامري في تغريدة : إنه "من جديد يطل الشر برأسه، فيعاود الإرهاب غدره وجبنه وعدوانه لينال من أرواح أبنائنا في القوات الأمنية الباسلة".

وأضاف، "آلمنا خبر استشهاد ثلة من أبناء الشرطة الاتحادية البطلة اليوم إثر هجوم إرهابي غادر في أطراف ناحية الرياض بمحافظة كركوك".

وتقدم العامري "بخالص العزاء والمواساة لعوائل الشهداء، والدعاء للجرحى بالشفاء العاجل"، داعيا "القوات المسلحة قادةً وآمرين ومنتسبين إلى التحلي باليقظة والحذر وملاحقة عناصر الإرهاب، وتعزيز العمل الاستخباري وإشراك أبناء المناطق المحررة فيه، والقيام بعمليات استباقية لبعثرة خطط العدو وتشتيت جهوده وإمكانياته".

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