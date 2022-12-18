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بيان ائتلاف 14 فبراير البحريني بمناسبة عيد الشهداء

بيان ائتلاف 14 فبراير البحريني بمناسبة عيد الشهداء
الأحد ١٨ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:١٩ بتوقيت غرينتش

صدر عن ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير بيان بمناسبة إحياء «عيد شهداء البحرين».

العالم- البحرين

هذا هو نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

عادت لنا من جديد ذكرى شهدائنا الأبرار وشعبنا المناضل والمجاهد يزداد يقينًا وإيمانًا في أن هذه الدماء الطاهرة صارت نبراسًا ونهجًا في حراكه الثوري، وعنوانًا رئيسًا في حركته المطلبية بحقوقه السياسية، وهو مُدرك أن مناسبة إحياء ذكرى عيد الشهداء في كل عامٍ باتت جزءًا لا يتجزأ من وجدانه ضد آلة الإجرام الخليفية التي أقدمت على سفك هذه الدماء الطاهرة بطبيعتها العدوانية ضد المواطنين الأصلاء، لتكون هذه الدماء البريئة وقودًا للمطالبة بالقصاص العادل من القتلة والمجرمين.

ونحن على أعتاب الذكرى الثانية عشرة لثورة فبراير المجيدة في البحرين، وانطلاقًا من دماء الشهداء الزكية فإننا نُجدد البيعة والعهد على أننا ماضون على نهجهم فيما ضحوا به من أجل عزتنا وكرامتنا حتى يتحقق النصر المؤزر بإذن الله تعالى، وسنستقبل عامًا جديدًا في مسير ثورتنا المجيدة بكل إصرارٍ وعزمٍ، مع إخوة النضال برؤيةٍ وطنية وسياسيةٍ جامعةٍ، مع مواصلة العمل الدؤوب لتحقيق ما تضمنته وثيقة الإعلان الدستوري؛ بما يحقق الأمن والاستقرار والازدهار للوطن والمواطنين.

نوجه تحية إجلالٍ عظيمةٍ لشعبنا الصامد في البحرين لاستجابته الدعوة إلى إحياء ذكرى عيد الشهداء، وعزمه على المُضي قُدُمًا نحو طريق الانتصار وإشراقة شمس الحرية والعزة والكرامة في سماء بحريننا الحبيبة.

ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير

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